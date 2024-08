Lo grita a los cuatro vientos: Se convierte en padre

Sebastián Yatra sorprendió a todos al anunciar que se convertiría en padre, pero en lugar de un anuncio tradicional decidió hacer algo diferente: una fiesta de revelación de género con tres posibles resultados: niño, niña o... un hit. Así, con un poco de humor preparó un evento especial en la CDMX para festejar con sus fans y amigos cercanos.

"Estoy un poco nervioso porque es la primera vez que voy a ser padre. No me lo esperaba, pero me lo dijeron hace poco y estoy muy feliz de regresar a México después de un año sin lanzar música propia", agregó el intérprete, dejando claro que este "bebé" del que hablaba era en realidad su nueva canción, "Los domingos", sencillo que marcará el inicio de una nueva etapa.

UNA FIESTA

El evento, que fue bautizado como una "single video party", tuvo piñatas y decoraciones que hicieron alusión al tema de la paternidad y la celebración.

Los asistentes fueron testigos del lanzamiento del nuevo sencillo y pudieron disfrutar de una presentación exclusiva del "teaser" del video. El artista bromeó sobre cómo para él "ser padre" en este momento era lanzar una canción que había cuidado y trabajado como si fuera su propia creación.

"Ya llevo un año sin sacar una canción propia y esta vez quise hacer algo diferente, tomarme el tiempo para volver a mis raíces románticas, esas canciones que todos necesitamos cuando nos vamos a dormir", contó el cantante colombiano de 29 años.

ES UN HIT

Su nuevo sencillo, "Los domingos", habla justo de esos días de descanso que pueden ser, tanto momentos de calma como de soledad, dependiendo de con quién se compartan.

"Si tienes a alguien especial a tu lado, los domingos se transforman; ya no son días de tristeza", añadió el cantante, refiriéndose a la inspiración detrás de la letra.

Trabajando nuevamente con los reconocidos productores Mauricio Rengifo y Andrés Torres, el cantante buscó capturar el sonido que lo lanzó al estrellato con canciones como "Cristina", pero con un toque más maduro y profundo.

"Quería una canción que fuera como la prima de ´Cristina´, algo que recordara esos primeros días, pero con una nueva perspectiva".

MUY DIVERTIDO

Durante el evento, Yatra también compartió anécdotas divertidas sobre la grabación del videoclip, en el que su compañera de casa, Anita, se convierte en la "diosa" del video, vestida al estilo de Morgan Freeman en "Todopoderoso".

LA REVELACIÓN

El evento culminó con la revelación oficial de la balada romántica que promete ser un nuevo hit.

Con este lanzamiento, Yatra celebra su décimo aniversario en la música. "Los domingos" estará disponible en todas las plataformas a finales de agosto.