Se viraliza polémica declaración de "Kiko" sobre la muerte de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito"

En redes sociales se volvió viral, de nueva cuenta, un video donde aparece Villagrán en una entrevista, en el programa argentino "La divina noche", donde reveló que Gómez Bolaños ya había fallecido cuando su viuda Florinda Meza lo dio a conocer.

"Roberto no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda dijo ´aguántamelo´. No te explicas que murió Roberto Gómez Bolaños y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes de ´El Chavo del 8´ y ´El Chapulín Colorado´, ¿a qué hora los hicieron?", señaló en mayo pasado.

No descarta teoría

Villagrán no descartó una teoría compartida por el conductor Dante Gebel, en el sentido de que tal vez se habían prevenido con la fabricación de los trajes.

También recordó que cuando estuvo en el funeral, junto con su esposa, "no había nada en ese cajón".

"Hay cositas ahí. Yo creo que falleció antes y lo sacaron después para poder preparar todo y no se le cayera el programa, pero no me consta nada, pero yo pienso que sí", comentó.

Roberto Gómez Bolaños falleció el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años, por complicaciones respiratorias, en el municipio de Cancún, Quintana Roo.