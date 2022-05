Se venderá al mejor postor

Cuando Mike y yo decidimos colaborar en este proyecto hace un año, estaba emocionada de tener la oportunidad de compartir mi visión del mundo como madre y artista con el punto de vista único de Mike". Madonna / cantante

Madonna vuelve a acaparar la atención mediática internacional tras dar a conocer que subastará una serie de NFT´s de ella completamente desnuda y de su vagina, con la intención de recaudar fondos para ayudar a tres organizaciones benéficas que ayudan a mujeres y niños en todo el mundo.

EMITE COMUNICADO

Fue la propia cantante la que emitió un comunicado para dar a conocer su incursión en este tipo de arte. "Quería investigar el concepto de creación, no sólo la forma en que un niño ingresa al mundo a través de la vagina de una mujer, sino también la forma en que un artista da a luz a la creatividad", expresó Madonna.

Según la información que se difundió, la colección de NFT se llamará "Madre de la Creación" y se dividirá en otras secciones como "Madre de la Naturaleza", en la que se verá a una Madonna animada y en 3D, tendida en el suelo, con las piernas abiertas y un árbol gigante.

"En un entorno de laboratorio frío, sin signos de vida, una abertura da paso a una rama que se transforma en un árbol vibrante completo. Empuja contra la gravedad y las flores florecen. El árbol puede doblarse o incluso romperse, pero continúa recreándose y floreciendo. Esta obra presenta un nuevo texto de Madonna", se lee en el comunicado.

Otra de las obras se llama "Madre de la Evolución" y en ella se ve a la "Reina del pop" teniendo a mariposas, las cuales, "son una metáfora de la paradoja de que el mundo se está quemando en una escena post apocalíptica, pero todavía hay evidencia de vida".

La mujer de 63 años dio a conocer que la NFT es una colaboración con el artista identificado en Instagram como "Beeple", un diseñador gráfico de 40 años de edad que vive en Carolina del Norte y que su nombre real es Mike Winklemann. Además, hace un año vendió un archivo digital por 57 millones de euros.

"Cuando Mike y yo decidimos colaborar en este proyecto hace un año, estaba emocionada de tener la oportunidad de compartir mi visión del mundo como madre y artista con el punto de vista único de Mike", explicó Madonna y agregó: "Ha sido un viaje increíble construir esto juntos desde una idea intelectual hasta una historia emocional, dando a luz al arte".

La ganancias de la venta de estos archivos digitales beneficiarán a las organizaciones: Voices of Children Foundation; City of Joy y Black Mama´s Bail Out.