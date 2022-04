Se une Bianca Marroquín en apoyo a latinos

Gracias a la invitación de su amigo y colega Lin-Manuel Miranda, Bianca Marroquín estrechó su apoyo a la Fundación Cultural Latin Grammy desde una trinchera que no fue la de actriz, sino de moderadora.

"El Latin Grammy tiene una fundación en la que desarrolla un programa que se llama Latin Grammy en las escuelas y todos los años invitan a un artista de la música y esta vez invitaron a Lin-Manuel Miranda y ¡él me invitó a mí para ser su moderadora!", dijo emocionada Bianca.

"Por eso se me hizo ¡wow! porque pudo haber escogido a quien fuera. Me siento muy honrada, contenta y feliz de compartir con él este evento y dar luz a todo el trabajo que ha hecho él".

Durante el evento, el compositor del tema " We Don't Talk About Bruno" de la película Encanto donó instrumentos musicales al George Washington Educational Campus.

"No sabes qué bonito show hicieron los estudiantes con las canciones de Lin-Manuel, empezaron con 'In The Heights', ya vez que yo hice el musical en el 2010. Fui el personaje de Daniela.

Luego cerraron con 'Carnaval', otra canción de Daniela. Fue ¡wow, revivir ese musical!". "Estábamos los dos cante y cante. Me siento muy agradecida que me hayan incluido. Que Lin-Manuel me haya invitado a ser moderadora, que yo lo entrevistara".