Se siente violentada y muy defraudada

Ángela Aguilar reaccionó ante las fotos en donde aparece con Gussy Lau, su supuesto novio, 15 años mayor que ella.

Tras la publicación y la respuesta del compositor ante la filtración de fotos, quien confirmó que lleva algunas semanas saliendo con ella, la hija de Pepe Aguilar mandó un mensaje a través de sus redes sociales asegurando que se siente violentada y defraudada, ya que fue una persona cercana quien compartió las fotos sin su consentimiento.

No voy a estar contestando preguntas al respecto, me voy a enfocar en lo que siempre me he enfocado, en lo que ha sido mi vida por los últimos quince años que ha sido mi voz, mi trabajo y mi música, y con mi música hablo, tengo que enfocarme porque nos quedan muchas cosas que hacer este año". Ángela Aguilar, Cantante

LE DUELE EL ALMA

"Estoy triste, defraudada. Me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen.

"Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar, me duele haber sido defraudada por una persona que nunca en mi vida pensé. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto", explicó.

La más pequeña de la dinastía Aguilar aseguró que la filtración de las fotos la está afectando profesional, económica, amorosa y sobre todo con su familia.

Han estado circulando estas fotos.

MANCHA SU IMAGEN

La cantante expresó estar muy afectada por haber manchado su imagen.

"Va mucho más allá, esto es una invasión a mi privacidad, una invasión a mi derecho de poder escoger que anuncio, que no anuncio, porque yo creo que ya me merezco esa opción, me merezco una opción de decidir si voy a sacar y voy a salir en una relación o no lo voy a hacer, o si voy a sacar una foto o no la voy a sacar".

La intérprete de "Dime Cómo Quieres" confesó que está muy vulnerable y que junto con su familia empezará a tomar decisiones al respecto.

"Sigo siendo la misma, estoy aprendiendo, estoy creciendo, ya sé lo que no quiero y no he tomado alguna decisión ni sé qué voy a hacer, no les puedo contestar nada de eso, lo que sí les puedo decir es que tengo que tomarme un tiempo para reevaluar muchas decisiones que he estado tomando y ver como voy a proceder. Yo creo que mi abuela, mi linaje, mi apellido, no se merece esto y yo tampoco".

Por último agradeció a sus seres queridos y amistades que la han apoyado en este momento, además agregó que no hablará más al respecto.

Gussy Lau dijo que llevan unas semanas saliendo.