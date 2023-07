Considera Russell Crowe retirarse de la actuación

El actor Russell Crowe dijo que está considerando retirarse de la actuación, durante el Festival de Cine de Karlovy Vary, donde recibió un premio por su destacada contribución al cine mundial.

ENTREVISTA

A través de una entrevista a Variety, el protagonista de Gladiador reflexionó sobre su futuro, pues el próximo año cumplirá 60.

"Estás parado frente al espejo y dices: '¿Quién diablos es ese?' Ahora estoy en ese período. Tomaré a Ridley Scott como mi modelo a seguir: todavía está descubriendo cosas nuevas en su trabajo. O me detendré y nunca volverán a saber de mí. No he decidido lo que va a ser. Estas son dos elecciones muy válidas", dijo Crowe a la prensa del festival.

"Estás parado frente al espejo y dices: '¿Quién diablos es ese?' Ahora estoy en ese período. Tomaré a Ridley Scott como mi modelo a seguir: todavía está descubriendo cosas nuevas en su trabajo. O me detendré y nunca volverán a saber de mí. No he decidido lo que va a ser. Estas son dos elecciones muy válidas"

El histrión de 59 años, lamentó la cantidad de preguntas que recibe sobre la secuela de Gladiador, cuyo lanzamiento está programado para el 22 de noviembre de 2024.

"Deberían de pagarme por la cantidad de preguntas que me hacen sobre una película en la que ni siquiera estoy. No tiene nada que ver conmigo. En ese mundo, estoy muerto. Seis pies debajo. Pero admito tener celos, porque me recuerda cuando era más joven y lo que significó para mí, en mi vida", sentenció Russell.