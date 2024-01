Juan Soler se niega a casarse

Ciudad de México

El actor y conductor de televisión Juan Soler y Paulina Mercado han conformado una de las parejas más atractivas dentro del medio del entretenimiento en los últimos años; su popularidad ha sido tal que incursionaron en YouTube con un programa en conjunto, que ha resultado todo un éxito y en el que han realizado diversas entrevistas a celebridades.

Juntos han compartido desde vivencias, fotos románticas e incluso la difícil operación que hace unas semanas enfrentó Paulina, a quien le fue diagnosticado un tumor en la cabeza.

Ahora, Juan Soler acaba de revelar la verdadera razón detrás de su negativa a casarse con Paulina, con quien aparentemente todo va viento en popa. Soler visitó el foro del programa "Hoy", para promocionar su más reciente interpretación, en la telenovela "Tu vida es mi vida", y ahí fue cuestionado por la conductora Galilea Montijo sobre el significado de un anillo que le regaló a su guapa novia, sin embargo, negó que esto implique planes de boda entre ellos.

"Ese anillo es un compromiso de vida, dentro tiene grabado por siempre, para siempre, no va a haber boda. No voy a permitir que una persona a quien yo no le intereso, que sería un juez, me diga que estoy casado", sentenció Soler.

De paso, Juan explicó que, para él, todo está claro y sólo necesito de la presencia de sus hijas, y los hijos de Paulina para sellar su compromiso.

"Yo me enfrenté al compromiso ese, frente a mis hijas, frente a los hijos de Paulina y frente a la gente que realmente me ama, no quiero ni un juez ni un cura. Nunca va a haber un casamiento, pero sí es un compromiso de vida, sí, sí es un anillo de compromiso", compartió.

Soler se dio tiempo de bromear con la idea de un enlace discreto y se permitió comentar con humor la reciente boda sorpresa del conductor de la emisión matutina, Paul Stanley.

"Quién sabe, quizás un brindis, o como hizo Paul, que se fue solo, se metió bajo la alfombra y salió casado", dijo.