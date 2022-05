Se lleva un susto en Uber

Paulina Goto señaló que un conductor de una aplicación de transporte no le permitió bajar del automóvil en el que estaba viajando, por lo que tuvo que lanzarse del vehículo cuando estaba en marcha.

COMPORTAMIENTO SOSPECHOSO

Según relató, al tomar su taxi, siguió las medidas que siempre toma para sentirse segura en este tipo de transporte, como lo es bajar una ventana; sin embargo, el conductor comenzó a tener un comportamiento que la preocupó.

"Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y enseguida el conductor la subió y le puso el seguro".

Paulina le pidió al conductor que la dejara bajar, pues ya no quería continuar al viaje luego de que le negara seguir sus medidas con las que busca evitar este tipo de situaciones, pero él volvió a mostrarse renuente. La actriz tuvo que poner en riesgo su vida lanzándose del vehículo en movimiento para escapar.