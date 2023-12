Famosos coreanos que se han suicidado

CIUDAD DE MÉXICO

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento; sin embargo, se presume que el actor de 48 años de edad se habría quitado la vida, tras enfrentar una acusación por uso de drogas.

De hecho, ya había sido interrogado en varias oportunidades y demandó a varias personas por chantaje y por recibir algunas amenazas.

Por lo anterior, no sería la primera vez que un actor coreano se quita la vida, pues existe una lista de famosos que han terminado con su vida.

Moonbin

En abril de este año, el cantante Moonbin, de 25 años de edad, e integrante de la banda de k-pop Astro, fue hallado sin vida en su residencia en Gangnam, Seúl.

De acuerdo a la primera información, el coreano había sido hallado sin vida por su mánager.

Medios coreano atribuyeron preliminarmente su fallecimiento por suicidio, aunque esto no se llegó a confirmar, pues de acuerdo con fuentes cercanas al cantante, contaba con problemas de salud.

Jung Chae-yull

La actriz Jung Chae-yull, de 26 años, fue hallada sin vida en su casa a principios de abril.

Antes de su partida, Chae Yul se encontraba grabando el web drama "Wedding Impossible", y había publicado en sus redes sociales hasta dos días antes de que falleciera.

Yoo Joo-eun

En 2022, la actriz surcoreana Yoo Joo Eun, famosa por sus papeles en las series Big Forest y Joseon Survival Period, murió a la edad de 27 años.

El hermano mayor de la actriz dio a conocer la noticia de su fallecimiento en su cuenta de Instagram, acompañado de una nota que ella escribió: "El 29 de agosto de 2022, Joo-eun dejó este lugar y se fue a un lugar cómodo. Si tiene tiempo, salude a Joo-eun en su camino".

Aunado a ello, la actriz dejó un escrito antes de morir:

"Siento haberme ido primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, la abuela y oppa (su hermano). Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor, vivan con valentía. Yo vigilaré todo. No lloren. Se sentirán heridos. Ahora mismo no estoy triste en absoluto. Me siento decidida y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo", se lee en la carta.

"He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que, por favor, vivan sin echar la culpa a nadie más", agregó.





En el escrito, pidió que sus fans acudieran a su funeral, y aunque aceptó que fue feliz por hacer lo que más amaba, confesó que esto después se convirtió una pesadilla.

"No estoy muerta, así que todos, por favor, vivan bien. Espero que se convoque a mucha gente a mi funeral, y quiero ver a todos por primera vez en un tiempo y ver quién lo está pasando mal. Tenía muchas ganas de actuar, quizás era mi todo, y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no era fácil. No quiero hacer nada más. Era tan desesperante. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que sólo querer hacer esa cosa es una maldición".