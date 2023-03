Mujer que celebró su boda frente a funeral de Chabelo se disculpa

CIUDAD DE MÉXICO

Sin mayor detalle, se dijo que "Chabelo" falleció por un choque séptico.

Fue a través de distintas plataformas digitales que miles de personas lamentaron el hecho, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó sus condolencias en Twitter.

"Abrazo a familiares y amigos por el fallecimiento de Xavier López 'Chabelo'. Cómo olvidar que mi hijo mayor se despertaba temprano para verlo hace más de 40 años", escribió.

En la plataforma de videos TikTok se viralizó el metraje de un reportero que se encontraba cubriendo el funeral de "Chabelo", y evidenció que frente a éste había una boda: "Mientras velan a 'Chabelo', vecinos celebran boda", describió el usuario @flaviomachuca.

El TikTok alcanzó el millón de vistas y fue por esto que la novia, quien salió a la luz para explicar lo que sucedió, además de que ofreció disculpas.

Al principio de su "Story Time" narra que, su ahora esposo y ella llevaban seis meses planificando su boda, por lo que vieron varios jardines y salones, pero les convenció uno que se encontraba frente a una funeraria porque se encuentra en un lugar céntrico.

"Cuando lo íbamos a rentar vimos que había una funeraria enfrente, y le preguntamos a la señora que lo renta que si había problema si velaban a alguien ese mero día y ella dijo que no, porque no le habían dado queja y supuestamente no se escuchaba hasta el otro lado de la calle"

Posteriormente mencionó que tanto su pareja como ella se enteraron de la noticia y lo lamentaron, pero que no sabían que lo velarían justo en la funeraria que se encuentra frente al jardín que eligieron para llevar a cabo su evento.

"Vimos que habían muchos camiones, nos dimos cuenta que era el funeral de 'Chabelo', sentimos feo y celebrar cuando él murió".

Continúo diciendo: "A todos los familiares de 'Chabelo', discúlpenos; pero no podíamos cancelar la boda".

Asimismo, mencionó que no se imaginó que su boda se hiciera viral por coincidir con el fallecimiento del actor; pero fue un hecho. Incluso bromeó diciendo: "No podíamos cancelar, y como dicen 'El muerto al pozo y el vivo al gozo', celebramos y esperábamos que no escuchara tan fuerte la música, pero fue imposible porque ya después nos dimos cuenta que había un TikTok, lo sentimos".