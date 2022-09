Se disculpa BBC con Princesa Diana; hace donación de 1.6 mdd

Han pasado 27 años desde que la Princesa Diana concedió una entrevista para la BBC , en la que se refirió, ante 23 millones de espectadores, a temas tan íntimos como que su relación con el Príncipe Carlos no era de dos, sino de tres, así como sus miedos e inseguridades.

Diana se había separado del hijo de la Reina Isabel II, mas no divorciado, tres años antes de dar sus declaraciones bajo presión.

Ahora, 25 años después de la muerte de Lady Di, la cadena británica donará 1.6 millones de dólares a las fundaciones de Diana de Gales como disculpa por su polémica conversación en el programa Panorama, reportó el diario español El País.

El pago representa la suma total recibida por la BBC por la venta de los derechos de la entrevista, emitida en 1995, a otros canales de televisión de todo el mundo.

Con esto, siete organizaciones, con las que Diana de Gales colaboró hasta su fallecimiento, recibirán este dinero de manera equitativa: Centrepoint, English National Ballet, Great Ormond Street Hospital Children's Charity, The Leprosy Mission, National Aids Trust, The Royal Marsden Cancer Charity y también para The Diana Award, premio creado tras su deceso en 1997.

Sus dos hijos, los Príncipes Guillermo y Enrique, han continuado con el legado de su madre durante estos años.

El director ejecutivo de The Leprosy Mission, Peter Waddup, anunció que gracias al legado que sigue vivo de la Princesa Diana, su organización, centrada en ayudar a personas que padecen lepra, ayudará a más enfermos.

"Su ayuda tuvo un impacto incalculable al anular parte del estigma terrible e infundado que rodea a la lepra", señaló Waddup sobre la Princesa, en declaraciones a People.

Arrepentidos de la entrevista, pero no perdonados

En julio, el director general de la BBC, Tim Davie, pidió disculpas de forma pública por la forma en la que Diana de Gales fue presionada para hablar ante las cámaras sobre su vida privada.

"Si hubiéramos hecho nuestro trabajo correctamente, la Princesa Diana habría sabido la verdad en vida. La defraudamos a ella, a la Familia Real y a nuestro público".

Las disculpas del directivo no han convencido al hermano de Diana de Gales, el Conde Spencer, quien ha insistido en que la investigación policial tiene que continuar, y ha llegado a asociar la polémica entrevista con la muerte de Diana el 31 de agosto de 1997.

"Se sentía extremadamente vulnerable", recordó Spencer sobre su hermana menor.

El Príncipe Guillermo, primogénito de Diana de Gales y segundo en la línea de sucesión al trono británico, ha condenado a la emisora al señalar que "los fracasos de la BBC" contribuyeron "significativamente" al miedo, paranoia y aislamiento de su madre en sus últimos meses de vida.

La cadena británica espera que las secuelas del escándalo terminen pronto y se ha comprometido a no volver a emitir la entrevista, ni por extractos ni en su totalidad, pero sí podrá ser utilizada para fines periodísticos justificados.

Detrás de la polémica charla

Tras una investigación que comenzó en 2020, la BBC pidió públicamente disculpas por la forma en la que el presentador Martin Bashir engañó a la Princesa Diana.

El periodista llegó a falsificar documentos bancarios para llegar hasta el círculo más cercano de Diana.

El periodista difamó a la niñera de sus hijos, Alexandra Pettifer (conocida como Tiggy Legge-Bourke), sobre quien insinuó que mantenía una relación sentimental con el Príncipe Carlos, y que, tras quedarse embarazada, había decidido abortar.

Martin Bashir también llegó a afirmar que el guardaespaldas de la Princesa Diana recibía dinero a cambio de espiarla.

Todas estas acusaciones eran falsas y formaban parte de una estrategia para asustar a Lady Di y que así decidiera hablar ante la cámara.