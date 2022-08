Responde a petición de divorcio

Han pasado sólo unos días desde que se diera a conocer que la esposa de Sylvester Stallone, Jennifer Flavin, interpuso una solicitud de divorcio ante la corte de Palm Beach, en Florida, argumentando que el reconocido actor "participó en la disipación, el agotamiento y/o el desperdicio intencional de los bienes conyugales", ocasionando un grave impacto en la economía del matrimonio. Aunque éste no sería el principal motivo de la separación, el cual aún es desconocido, el protagonista de Rocky ya respondió a estas acusaciones y negó por completo haber participado o haberse involucrado en el comportamiento señalado por su aún esposa, sí coincidió en que su matrimonio está "irreparablemente roto".

TMZ fue el encargado de dar a conocer la noticia de la sorpresiva separación, incluso aseguraron que el detonante de que el matrimonio de poco más de 25 años llegara a su fin era un simpático perro que el intérprete de "Rambo" compró, pues Flavin no estaba de acuerdo. Esta versión fue desmentida por el propio actor y aunque tampoco ahondó en detalles, sí externó que todavía ama a la madre de sus hijas, y que por respeto a ellas llevará este asunto en su entorno familiar.

Posteriormente, la modelo de 54 años de edad confirmó el término de su relación a través de un comunicado que mandó a People: "Me entristece anunciar que después de 25 años de matrimonio he solicitado el divorcio de mi esposo Sylvester Stallone. Si bien ya no estaremos casados, siempre apreciaré la relación de más de 30 años que compartimos y sé que ambos estamos comprometidos con nuestras hermosas hijas", dijo.