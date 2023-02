Como gotas de agua

Me siento muy feliz de estar interpretando a este personaje que siento que va a llegar a muchos corazones". Scarlet Gruber, Actriz

A tan sólo algunos meses de haber comenzado con las grabaciones de la serie biográfica "Ellas soy yo: Gloria Trevi", la actriz Scarlet Gruber afirmó que ya se siente completamente identificada con el personaje estelar que realiza, con el que encarna al de la icónica estrella pop.

"Me siento identificada con el papel, la he estudiado muchísimo, y yo creo que el texto es todo y que el texto sea aprobado por ella para mí es una gran bendición y un gran reto también", expresó la también bailarina venezolana, quien se puso en los zapatos de la intérprete de "Pelo suelto".

GRAN RETO

La artista, quien tendrá su primer protagónico con esta bioserie, explicó ante los medios de comunicación que han sido un gran reto, pero de esos desafíos que describe como ricos, de los que cada actor sueña, indicó.

"Me siento muy feliz de estar interpretando a este personaje que siento que va a llegar a muchos corazones", declaró durante una pausa en un día de ensayos y grabación de esta producción de Carla Estrada.

Estas palabras las dijo durante su festejo de cumpleaños número 34 que le organizaron sus compañeros en Televisa, en donde partió el tradicional pastel y le cantaron las mañanitas.

UNA BENDICIÓN

"Para mí es una bendición festejar los cumpleaños, dicen que es de buena suerte (trabajar en el cumpleaños) y yo creo que este proyecto ya me lo ha cumplido, es de toda la suerte, me han regalado muchos abrazos, muchos besos, muchas sorpresas, estoy muy feliz.

"Ya me están festejando, me siento muy feliz de que me están dando muchas sorpresas hoy en día, pero después me voy a festejar con mis perritos, con mi novio en casita comiendo rico porque este sábado se graba".