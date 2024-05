Coronan a Savannah Gankiewicz como Miss USA tras renuncia de ganadora

Savannah Gankiewicz de Hawái fue coronada Miss Estados Unidos 2023, más de una semana después de que la anterior ganadora renunciara por motivos de salud mental.

Nacida y criada en la isla de Maui, Gankiewicz es una modelo que dirige una organización benéfica de empoderamiento femenino. Gankiewicz, quien fue la primera finalista en el certamen en septiembre pasado, aceptó el título el miércoles durante una coronación especial a la que asistió el gobernador de Hawái, Josh Green, informó Hawaii News Now. Ostentará el título hasta agosto.

El concurso Miss Estados Unidos 2024 está programado para llevarse a cabo del 24 de julio al 4 de agosto.

Gankiewicz le dijo a KHON-TV que recibió una reacción violenta por decidir asumir el resto del mandato del título. "Pero quería que la gente supiera que he tomado este título porque siento que es una responsabilidad y una oportunidad para hacer un cambio positivo desde adentro, y sólo puedo hacerlo desde dentro de la organización y no sobresaliendo", dijo.

Gankiewicz reemplaza a la ex Miss Estados Unidos 2023 Noelia Voigt de Utah, que abandonó la corona el 6 de mayo, citando su salud mental. En un comunicado, Voigt agradeció a sus fans y escribió: "Nunca comprometas tu bienestar físico y mental".

Miss Teen USA, UmaSofia Srivastava, también renunció a su título a los pocos días de la renuncia de Voigt, lo que conmocionó a la Organización Miss Universo, que dirige ambos concursos.

Srivastava, la ex Miss New Jersey Teen USA, escribió en un comunicado que sus "valores personales ya no se alinean completamente con la dirección de la organización".