Se sincera sobre la realeza

La exesposa del príncipe Andrés se mostró empática con Enrique y Meghan, que han sido criticados por sus declaraciones sobre la familia real, mientras recuerda a la princesa Diana, quien fuera su amiga cercana.

NO JUZGA

No creo que ninguna persona tenga derecho a juzgar a otra. No puedo emitir ningún juicio. He sido juzgada toda mi vida y no tengo ningún juicio sobre los Sussex", declaró Sarah.

Al igual que la presión mediática de la que fue víctima Diana, Ferguson fue blanco de críticas desde que anunció su compromiso con Andrés, incluso, ha declarado que eso le provocó trastornos mentales y alimenticios.

La duquesa muestra su apoyo incondicional a la próxima coronación del rey Carlos III y la reina consorte.

RECUERDA A SU EXSUEGRA

También recordó con nostalgia a su exsuegra, la reina Isabel II, quien falleció en septiembre del año pasado y a quien honra por medio del cuidado de sus dos últimos perros corgi, que fueron un regalo de la familia York a la antigua monarca "Le encantaría saber que sus perritos estaban caminando donde ella caminó antes.

Era genial para tranquilizarse. Tenía una fe más increíble que cualquier otra persona que haya conocido. Simplemente sabía qué hacer. Sabía cómo hacer que la gente se sintiera bien. Ella era mi ídolo total", recordó sobre su relación con la monarca, mientras disfruta de su faceta como abuela de los hijos de las princesas Eugenia y Beatriz.