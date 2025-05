Contará todo… Aleks Syntek

Ciudad de México.- Aleks Syntek era un niño cuando se inició en el mundo de los comerciales, en los años 70. La mamá de un amigo lo había llevado segura de que triunfaría debido a su carácter desinhibido. Y no se equivocó.

Una de sus primeras experiencias fue con Sara García, gloria del cine nacional. Le tocó ir a verla a su casa en La Condesa y presenció cuando una señora le dio un beso en la boca y le dijo: “Mi amor, ahorita vengo, voy al súper”.

En shock, el hoy cantante se quedó mudo, pero siguió adelante en la grabación del comercial de un famoso chocolate.





35 AÑOS DE CARRERA

Esa historia será sólo una de las que alimentarán el libro autobiográfico que Syntek prepara para 2026, como otra de las actividades para celebrar sus 35 años de carrera.

Antes, el intérprete de “Sexo, Pudor y Lágrimas” se presentará en el Auditorio Nacional el 19 de junio.

El cantautor, quien debutó como modelo y luego como actor de Chiquilladas, abre los ojos y se muestra contento al hablar de los momentos que ha vivido como profesional.

Adornando la conversación con su incomparable tic de abrir y cerrar los párpados con suma rapidez, y platicarlo con un tono de chisme, como no queriendo la cosa, recordó varias anécdotas.

“Contar esto (de Sara García) ya no tiene nada de tabú, pero en aquel entonces sí. Yo estaba en shock, pero ahí quedó. Claro, hoy ya no sería tabú”, agregó el intérprete de “Te Amaré”.





SU TRABAJO

Syntek, referencia obligada del pop en español en México, consideró que su libro será un legado de momentos únicos que poca gente le creerá, pero que sí sucedieron.

“Me puse a escribir como loco. Trabajé con (Alejandro) González Iñárritu en WFM, le hacía los promocionales, y le hice la música para Canal 5 cuando él le trabajaba a Televisa.

“Un día me lo encontré en la Fonda Cuatro Vientos, yendo a Acapulco, estaba con su familia y yo acaban de pegar con ‘Sexo, Pudor y Lágrimas’, y me dice: ‘qué bárbaro’. Y le digo: ¿tú pa’ cuando? Y me dice: ‘ya viene mi película, se va a llamar Amores Perros. y ya sabemos lo que pasó”.

Mucha gente le dice que todas estas historias son sus “momentos Martha Higareda”, en alusión a lo increíble que suenan algunas anécdotas de la actriz, y que se han hecho virales en redes.

“No las creen, pero todas sucedieron”, sostuvo.





MUCHO QUÉ CONTAR

“Un día estaba en Bogotá en 1993 con mi disco El Camino, fue un madrazo, fui a tocar al Rock al Parque con los Hombres G, y estando en el hotel llega un jovencito y me da sus demos, un CD, y me dice: escucha mis canciones.

“El menso no me deja su teléfono, entonces le hablé a (al productor) Áureo Baqueiro y le dije que me recordaba a él, a sus primeros discos... Era el primer disco de Juanes”, recordó.

En otro viaje a Argentina, le tocó cuidar a una jovencita que quería salir de antro, pero sus papás no tenían con quién mandarla, así que él se ofreció.

“Yo dije feliz ‘voy’, me fui con ella... ¡Era Shakira! Yo cuidándola”, dijo el músico, de 55 años.

El intérprete de “Evolución”, que canta actualmente con DLD, ha vivido de todo con figuras como Luis Miguel, Kylie Minogue, Ana Torroja, Enrique Iglesias, Laura Pausini y Rubén Blades, pero quiere dejar esas sorpresas para los lectores de su libro.