Sanz agradece apoyo a fans

Luego de publicar un mensaje donde indicaba no sentirse bien, el cantante Alejandro Sanz reapareció en redes sociales para agradecer las muestras de apoyo y confirmar que no pondrá pausa a su gira de conciertos.

"Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho", escribió el cantante.

Además de la muestra de agradecimiento, Sanz dijo que no ve oportuna la suspensión de su gira, con conciertos agendados en España, Estados Unidos y México, pues considera que podría no ser buena idea para lidiar con sus cambios de ánimo.

"No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino".