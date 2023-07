Samantha Morton dice que Weinstein quiso destruir su carrera

CIUDAD DE MÉXICO.-Samantha Morton se sinceró en el podcast The Louis Theroux y contó cómo el productor Harvey Weinstein intentó destruir su carrera a inicios de los 2000 después de que ella rechazara un papel en Todo Sobre Adam porque era una película que no iba con sus valores debido a que es misógina.

"Dije, 'No me gusta, creo que la película es realmente misógina y no quiero ser parte de ella'. El director de casting respondió: 'No le dices que no a Harvey'. Bueno, no es para él. Simplemente no quiero hacer esta película... y acababa de trabajar con Stuart Townsend en Under the Skin. Simplemente no era interesante para mí. Fui súper educada", comentó.

La actriz comentó que días después recibió una llamada en el que le decían que no podía rechazar el papel y la amenazaron con hacer su vida un infierno.

"Yo recibí una llamada telefónica que decía: 'No puedes decir que no, No vas a volver a trabajar a menos que hagas este papel'. Voy a hacer de tu vida un infierno. No volverás a trabajar'", le dijeron.