Justin Bieber admite tener problemas de ira y salud mental

Luego de meses de alarmar a sus seguidores con mensajes repletos de indirectas, introspección, reflexiones y frases atípicas, Justin Bieber sorprendió una vez más este lunes con una declaración sobre su salud mental.

En su más reciente publicación, el intérprete de 31 años parece abordar las críticas hacia sus recientes actitudes, en donde se le ha visto consumir drogas y, aparentemente, ser irresponsable con su matrimonio con Hailey Bieber.

"Me insisten en sanar. ¿No creen que si hubiera podido sanar, ya lo habría hecho? Sé que estoy roto. Sé que tengo problemas de ira", reconoce Bieber en su post de Instagram este lunes.

"Intenté esforzarme toda mi vida para ser como quienes me decían que necesitaba sanar como ellos. Y eso solo me cansa y me enoja más. Cuanto más me esfuerzo por crecer, más centrado estoy en mí mismo. Jesús es la única persona que me impulsa a querer que mi vida gire en torno a los demás. Porque, sinceramente, últimamente estoy agotado de pensar en mí mismo, ¿ustedes no?".

De acuerdo con TMZ y Page Six, en las últimas semanas, Bieber se ha visto envuelto en varios enfrentamientos tensos con los paparazzi, a quienes ha enfrentado diciéndoles que lo vean como un ser humano y respeten su privacidad.

Apenas este fin de semana se viralizó un video donde le dice a un grupo de camarógrafos que no tenía miedo de poner límites.

"No los conozco. Uno no va con desconocidos y les dice tonterías de la nada con una cámara en la cara. No importa si soy famoso o no. No importa si soy una figura pública", les gritó el cantante.

También ha estado en tendencia por sus respuestas a ciertos fans, supuestas indirectas a su esposa Hailey Bieber y su consumo de drogas en videos y fotos. Este lunes, después de su declaración, subió un breve clip de un bong, que se usa para fumar marihuana.

"Nunca reprimiré mis emociones por alguien. El conflicto es parte de una relación. Si no te gusta mi enojo, no te gusto. Mi enojo es una respuesta al dolor que he sufrido. Pedirle a una persona traumatizada que no se traumatice es simplemente cruel", escribió hace unos días, tras revelar que un amigo cercano lo había juzgado por sus acciones.