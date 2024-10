Pide alejarse de las adicciones

Además de invitar a la fiesta, el concepto "90´s Pop Tour All Stars" tiene un poderoso mensaje: ¡Ponte atento y cuídate!, dijo Claudio Yarto.

El líder de Caló, quien ha superado el tema de las adicciones, compartió en rueda de prensa virtual que la carrera de los artistas tiene muchas pantallas, por eso es importante mantenerse alejado de las adicciones para vivir mejor y por más tiempo, y el mensaje de llevar una vida sana es para todos.

"Yo fui presa y víctima de las sustancias que lo único que hicieron fue que no siguiera esa carrera que iba para arriba, porque te invitan y entre que no te quieres sentir fuera de onda, a mí me enganchó", recordó el cantante.

ES FÁCIL CAER

"Tardé muchos años en entender y tener conciencia de que esto no nada más te mata a ti, sino que mata a toda tu familia, y es muy fácil (caer), y lo hace la gente en buena onda. Al final nos estamos dando cuenta con las historias de P. Diddy, de esas fiestas donde iban todas las celebridades, pues igual y te decían en buena onda: ´Aquí está esto´, pero tú no sabes cuáles eran los motivos oscuros por detrás".

Hoy que Yarto tiene de nuevo un micrófono a su alcance, no duda en dar a conocer lo importante que es llevar una vida sin adicciones, que te permita cantar y bailar a toda edad, como lo hacen ellos en el 90s Pop Tour All Stars, que regresa a la Arena Monterrey el viernes 25 de octubre.

DA PLÁTICAS

"Definitivamente, yo les digo a los muchachos de hoy: ¡Cuídense ustedes!´. Tuve la oportunidad de saludar a Santa Fe Klan y le dije: ´Cuídense compadrito, ¿por qué?, porque esto es muchas pantallas´, y le dije: ´Cuídate para que puedas disfrutar de tu éxito más adelante´, y se lo digo a todos", agregó el cantante de 61 años.