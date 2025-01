Problemas de salud de Paquita la del Barrio

Ciudad de México.- Paquita la del Barrio no podrá presentarse en el concierto que ofrecería en el Auditorio Nacional el 26 de enero junto a La Sonora Santanera. Su salud no es la mejor y la movilidad en sus piernas no ha mejorado a pesar de que está recibiendo rehabilitación.

La cantante de 77 años informó a través de un breve video en sus redes sociales que no podrá reunirse con sus fans en la fecha pactada, menciona que ha estado enferma de las piernas y que "ni modo", que "tendrán que esperarla" a su otra fecha en el recinto capitalino.

SIN MOVILIDAD

Paco Torres, el mánager de la cantante precisó que decidieron grabar ese video para evitar las especulaciones sobre la salud de la artista, quien le dijo que la mitad de su cuerpo, incluida su voz están en buen estado, pero la otra mitad no le responde.

"De la cintura para abajo mal, de la cintura para arriba y mi voz, bien", le dice Paquita a su mánager, quien en entrevista con el programa "De primera mano", precisó que por la falta de movilidad de Paquita, hubiera sido muy complicado viajar en avión a la ciudad y todo lo que ello implica, por lo que decidieron posponer.

SE COMPLICA

Desde hace cuatro años la cantante se traslada en silla de ruedas en los viajes, un recurso cómodo para ella, sin embargo, es hasta ahora que Paquita ya no puede dar paso alguno como antes, por lo que el panorama para trasladarse a ofrecer un show, se complica.

El mánager de la cantante precisó que Paquita no tiene ninguna enfermedad degenerativa: ni diabetes, ni cáncer, ni nada en un hígado; la artista lleva usando oxígeno desde hace cuatro años, aunque se sinceró al decir que es un poco disciplinada y a veces no lo utiliza.

Paquita la del Barrio, intérprete de éxitos como "Rata de dos patas" y "Tres veces te engañé" tiene pactada en 2025 una gira de 30 conciertos en Estados Unidos.