Recibirá premio a la trayectoria en los SAG

Sally Field recibirá un reconocimiento a la trayectoria en la 29a edición de los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG por sus siglas en inglés).

El sindicato anunció que Field es la 58a agasajada, tras galardonados recientes como Helen Mirren, Robert De Niro, Alan Alda y Morgan Freeman.

"Ella tiene una carrera perdurable porque es auténtica en su actuación y siempre proyecta simpatía y humanidad — ella simplemente conecta. En parte por eso ha mantenido su enorme cantidad de admiradores y su carrera increíblemente rica y llena de matices", dijo Fran Drescher, actual presidenta del sindicato SAG-AFTRA, en un comunicado. "Sally es una estrella enorme con una ética de actriz trabajadora: simplemente sigue haciendo el trabajo, siendo tan bueno como sea posible. Cada etapa de la vida de un actor trae diferentes oportunidades, y simplemente debes seguir trabajando. Sally no se detiene y esperamos que nunca lo haga".

MULTIPREMIADA

Field, de 76 años, ha ganado dos Oscar por "Norma Rae" y "Places in the Heart" ("En un lugar del corazón"), así como tres Emmy por "Sybil", "ER" y "Brothers & Sisters". Recibió la Medalla Nacional de las Artes en 2015 y el galardón del Kennedy Center en 2019. Sus créditos recientes incluyen interpretar a Jessie Buss en "Winning Time" ("Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers") y la película de "Hello, My Name Is Doris" ("Hola, mi nombre es Doris") de 2015. Es coestelar en la película próxima a estrenarse "80 for Brady".

Los Premios SAG se entregarán el 26 de febrero en el Fairmont Century Plaza en Los Angeles y se transmitirán en vivo por el canal de YouTube de Netflix.