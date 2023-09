¡Sale embarrada!

Ciudad de México

Galilea Montijo salió embarrada otra vez, luego de que la periodista Anabel Hernández publicara su nuevo libro "Las Señoras del Narco. Amar en el Infierno", en donde la menciona.

Y es que en este nuevo texto, la periodista entrevista a Celeste, quien supuestamente es la madre de la hija de Arturo Beltrán Leyva, con quien la conductora de Hoy habría tenido una relación en 2004.

"Galilea era todo el tipo de Arturo, no era el top, pero sí era su tipo. Le gustaban muy morenas de piel, así muy mexicanos, rasgos muy mexicanos y Galilea tiene ese tipo. Yo la vi con Arturo", comentó.





"Me puse a platicar con Arturo y me dijo: ´No, pues ya la tengo de planta´, refiriéndose a Montijo. Le dije que para comprobar iba a subir a la recámara. Yo me metía siempre en toda su vida, tenía derecho de picaporte (...) Entré a la recámara y ahí estaban las cosas de ella. ´Ah, cabrón, ya tenemos matrimonio. ¿Y pa´ cuando el anillo´, le dije. Pero sin celos, más bien como broma. ´No, pues ya somos novios´, me respondió".

Según la informante, la presentadora recibía casi 200 mil dólares al mes (2 millones y medio aproximadamente en ese tiempo) por estar con el capo.

"Ya hasta le tengo su sueldo´. En cuanto me dijo esto salió la pus, todos estaban molestos (los trabajadores del narcotraficante). Empezó dándole 200 mil dólares en nómina. En nómina significa que se los daba mensualmente.", agregó.