Billie Eilish sale del clóset; ¿pierde seguidores en redes sociales?

CIUDAD DE MÉXICO

En la entrevista que publicó la revista "Variety", Billie habló de su atracción por las mujeres, aunque también aseguró que la intimida su belleza: "las amo mucho. Las amo como personas. Me atraen como personas. Estoy realmente atraída por ellas".

Además, en una entrevista que cedió después de la publicación del artículo durante el evento Hitmakers de "Variety", la cantante reafirmó "soy para las chicas", mientras se mostró sorprendida de que las personas no supieran su orientación sexual.

"¿No era obvio? No me había dado cuenta de que la gente no sabía", respondió a la entrevistadora quien la cuestionó si pensaba que no era necesario "salir del clóset", a lo que respondió que no cree en eso.

"¿Por qué no podemos sólo existir? He hecho esto durante mucho tiempo (...) pero, vi el artículo y pensé: ´oh, creo que salí del clóset, hoy´", respondió en el video que se ha viralizado en "X", antes conocida como Twitter.





Pese a que algunas cuentas comenzaron a difundir la idea de que la cantante había perdido seguidores, es falso, dado que en Instagram y Twitter conserva el mismo número desde hace unos meses.

En Instagram la cantante acumula 110 millones de seguidores, misma cifra que reportaba por lo menos desde agosto de este año. Mientras que en Twitter tiene 7.3 millones de seguidores hasta este 3 de diciembre.

El debate digital también cuestionó que haya personas que pierdan interés en un artista por su preferencia sexual, más allá de su trabajo.

De acuerdo con el sitio HypeAuditor que cuenta con estadísticas sobre redes sociales, la cantante acumula en su cuenta (@billieeilish) en Instagram 110.2 millones de seguidores, con quienes comparte imágenes de sí misma, así como de su trabajo.

La cantante estadounidense saltó a la fama a los 13 años, cuando era aún una adolescente, gracias al tema "Ocean Eyes" que se hizo viral en Internet y que la catapultó a los grandes escenarios.

En el artículo publicado por "Variety", la intérprete de "What Was I Made For?", parte de la banda sonora de la película "Barbie", también habló de su incursión a la fama desde temprana edad y las consecuencias que ha tenido a nivel personal.