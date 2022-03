Sacrificio con premio

En la vida existen algunos sacrificios que se tienen que realizar con tal de obtener grandes beneficios, considera Rosalía, quien para componer y producir su tercer álbum discográfico, Motomami, tuvo que permanecer durante casi dos años alejada de su familia y viviendo a miles de kilómetros, debido a que el proyecto se desarrolló durante la pandemia y se cerraron algunas fronteras.

Ha sido un sacrificio grande. Nunca había estado tan lejos de mi familia ni del lugar en el que crecí, pero creí en el proyecto y estoy contenta de no haber tirado la toalla". Rosalía, cantante.

"El obstáculo más difícil que tuve para este disco fue el hecho de estar tan lejos de mi familia y por tanto tiempo. Nunca antes me había pasado en mi vida, pero el deseo, la necesidad, la urgencia, las lágrimas de sacrificio, todo eso, el amor que le he puesto a las canciones y ese sacrificio, al final me hace sentir contenta porque logré lo que quería.

"Me he perdido casi dos años de mi vida con mi familia, lejos de donde yo soy (Barcelona) y donde crecí. Eso no significa que, al final, no esté agradecida de poder viajar o conocer maravillosas personas. He conocido gente que admiro, que me inspira, hay muchas cosas muy positivas en esto", afirmó la española, de 29 años, en conferencia de prensa.

El material está conformado por 16 temas, entre ellos, "Saoko" y "Hentai", este último envuelto en la polémica debido a que aborda el tema de la sexualidad.

"Aún no ha salido ´Hentai´, sólo salieron 15 segundos, y esos han sido suficientes para juzgar una canción que ni ha salido ni el disco que le da contexto a la canción y ya la sociedad lo juzga.

"Yo pensaba que ya habíamos superado esto, que ya estamos en otro lado, pero con esto realmente me dan más ganas de seguir escribiendo por esa línea. Esto, para mí, pone más en evidencia que se sigue esperando que las mujeres sólo seamos femeninas y ya; en cambio, yo me niego a eso, yo soy muchas más cosas, y, entre ellas, femenina", dijo.

El proyecto comenzó a gestarse en 2019. Según la cantautora, es una mezcla de sonidos latinoamericanos y ritmos como el flamenco, dembow y reguetón; además, incluye una variedad de mensajes que plasman su lado más íntimo.

"Quise que todo fuera muy personal, que realmente fuera como un material autobiográfico, cosa que en otros proyectos no había sido así. Motomami es una energía, es como yo me sentía, es una dualidad.

"´Moto´ es un lado más agresivo, y ´mami´, el lado más vulnerable, por eso hay canciones que tienen que ver con el movimiento, más de club, con tambores muy agresivos, y, por otro lado, hay canciones más de balada o románticas. En japonés, ´moto´ significa más duro, entonces tenía mucho sentido, y ´mami´ es la figura de la madre, las mujeres como fuerza creadora", aseguró.

Por otro lado, Rosalía compartió que este nuevo trabajo, disponible desde ya en plataformas, también cobija los ideales de la comunidad LGBT+.

"(La comunidad) es muy importante, definitivamente en este proyecto puedes encontrar mensajes y referencias de amor y de apoyo para la comunidad, de la cual yo me siento parte", sostuvo.