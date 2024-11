Es Sabrina Carpenter quien más votantes registró en EU

Por: Agencia Reforma

Noviembre 06, 2024 - 07:22 p.m.

Sabrina Carpenter se convirtió en la artista que más votantes registró con 35 mil 814 en la plataforma HeadCount que tiene como objetivo que los jóvenes se acerquen a la política.

De acuerdo con Variety, la intérprete de "Please Please Please" aparte de los nuevos votantes que captó, también logró que 138 mil ciudadanos se interesaran en la política a través de obsequios, boletos para sus conciertos, activaciones y juegos.

Sabrina Carpenter incluyó un sorteo que dio a los fans la oportunidad de asistir a su gira Short n' Sweet al verificar su inscripción como votantes. Los ganadores viajarán a San Francisco para el concierto del 9 de noviembre, con todos los gastos de hospedaje cubiertos.

También la gira Saviors Tour de la banda Green Day que llegará a México la próxima semana, captó a 7 mil 900 nuevos votantes a través de activaciones que hicieron en el show.

"Gracias a nuestra colaboración con más de 100 de los mejores artistas musicales, como Sabrina Carpenter, Green Day, Ariana Grande y muchos otros, HeadCount tuvo un año récord, registrando a más de 450 mil nuevos votantes e involucrando a más de un millón de personas más para asegurarse de que votaran", dijo Lucille Wenegieme, directora ejecutiva de HeadCount.