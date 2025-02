Sabrina Carpenter se luce en su debut en los Grammy 2025

Con un traje brillante negro de dos piezas, que dejaban al descubierto sus piernas, y tacones azules, Sabrina Carpenter recibió al público de los Grammy 2025 con una sonrisa radiante. La cantante ya se había coronado previamente en el Crypto.com Arena de Los Ángeles al llevarse el premio a la mejor interpretación pop solista por "Expresso".

Carpenter tuvo un año impresionante, lo cual se reflejó en su actuación. Comenzó con un ritmo sensual y elegante, acompañado de acordes de jazz, para luego dar paso a sus éxitos veraniegos: "Expresso" y "Please, Please, Please", ambos provenientes de su álbum "Short N' Sweet".

Esa noche, Sabrina fue reconocida con seis nominaciones, incluyendo Mejor Artista Nuevo y Álbum del Año. Durante su presentación, realizó un homenaje a Hollywood moviendo su cabello en rulos al estilo de Marilyn Monroe y se quitó su vestido de lentejuelas para modelar un traje azul adornado con joyas, lo que aceleró el ritmo de su actuación.

Girando entre los bailarines, estuvo acompañada por un grupo de bailarinas que movían las caderas elegantes. La presentación fue tan aclamada que el público se puso de pie en señal de admiración.