Sabine Moussier aceptó entrar a "La casa de los famosos" por dinero

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Sabine Moussier reconoce que si aceptó participar en "La casa de los famosos de México" fue por el dinero que le ofrecieron, pues si bien nunca se ha alejado del mundo de la televisión, el haber perdido de la exclusividad de Televisa la inestabilizó económicamente, en una época en la que todavía tiene dos hijos a quienes solventar.

La nueva temporada del reality está a pocas semanas de estrenarse y, sin embargo, aún no se dan a conocer el nombre de todas y todos sus participantes, pues su productora, Rosa María Noguerón, ha decidido desvelar esta información poco a poco.

Entre las personalidades que ya están confirmadas se encuentra Sabine Moussier, mejor conocida por su destacada actuación como villana en diferentes melodramas, quien sin ningún empacho reconoce que ella aceptó por el dinero.

"¿Por qué acepté?, porque tengo dos hijos, porque decidieron quitarme mi exclusividad y mi trabajo hace muchísimo tiempo", dijo a Maxine Woodside en una entrevista para "Todo para la mujer".

La actriz reconoció que sus apuros económicos aumentaron cuando sus problemas de cadera la obligaron a llevar a cabo diferentes terapias y tratamientos, aunado al impacto que tuvo la pandemia en los bolsillos, cuando la población entera tuvo que confinarse para evitar los contagios masivos del Covid-19.

"Claro, todas las condiciones lo complicaron", reconoció.

Moussier, originaria de Leverkusen, Alemania, reveló que la productora la buscó cuando las grabaciones de la primera temporada estaban por comenzar, pero en ese momento se negó, sin embargo, Noguerón insistió y le pidió que pensara en la posibilidad.

"Primero me dijo que no, después me dijo: ´-Bueno, piénsalo tres semanas´, y ya que me dijo: ´-¿Lo pensaste?, ¿Qué pensaste?´, y le dije: ´-Que tengo dos hijos que mantener y sacar adelante´", confió.

Sin embargo, para ese entonces, la actriz ya había firmado para ser parte de otro reality: "Secretos de villanas" y, más adelante, "La casa de los famosos" de Telemundo también la buscó para que se integrara en su última temporada, pero Moussier no se encontraba bien de salud.

"Me habló Telemundo pero yo andaba medio mal y no lo pude tomar, pero bueno, ya estamos aquí", precisó.

En sus redes sociales, Sabine ha reconocido que los nervios ya se apoderaron de ella, pues es una mujer muy sensible a la que pide que, dentro de la casa, le tengan paciencia.

Destacó, además, que extrañará a sus hijos Paula y Paulo, a su madre Ernestina Haller y sus perritos Snowy y Lucca.