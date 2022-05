´Sabe pincharlos´

{"quote":"Siento que falta reggaetón hecho por y para mujeres en México, además que para mí es un género muy de fiesta, muy bailable y muy divertido... El ver a la gente feliz y compartir con la fiesta y baile, además poner la música que más me gusta". Linda Link, DJ"}

"Pues que la gente crea que por que soy mujer no estoy mezclando, (siempre les digo ´pasa, ve, acércate y compruébalo por ti mismo), el que crean que hay ´alguien´ que toca por mí o arma todo y pues no es así, yo preparo mi música y mezclo yo misma", dijo.

La joven está a punto de estrenar la canción "Ponme Twerk", el video lo grabará en Cabaretito Fusión, ubicado en la Zona Rosa y está emocionada porque también cumple 5 años atrás de las tornamesas.

"Yo era bailarina ´goga´ (las que bailan cuando toca el DJ) y veía con mucha admiración a los DJs, como mezclaban y dije ´yo quiero hacer eso´.

"DJ Flash, un amigo mío, me enseñó y en un evento que tuvo DJ Mauricio Romo me obligó a mezclar para perder el miedo, yo no me sentía lista, pero pues como negarme a una gran oportunidad", compartió.

Una de las cosas que más le gusta de su profesión es que el público se prenda con sus rolas y eso se lo transmitan a ella.

"El ver a la gente feliz y compartir con la fiesta y baile, además poner la música que más me gusta.

"Disfruto el hip hop, reggaetón, perreo, pero toda la música poniéndola en el momento correcto es hermosa", agregó.