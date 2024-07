Visita a Madonna para utilizar tema en ‘Deadpool’

Conseguir que “Like a Prayer”, hit musical de 1989 de Madonna sonara en la película “Deadpool & Wolverine”, requirió una visita personal a la “Reina del Pop” por parte del director Shawn Levy y el actor Ryan Reynolds.

En una entrevista para Sirius XM, el realizador recordó que le mostraron a la cantante la secuencia específica de la película de superhéroes en la que querían utilizar el tema.

“Comencemos con el hecho de que Madonna no otorga licencias para sus canciones, particularmente esa canción. Fue complicado pedirla y fue complicado usarla”, agregó Reynolds.

De acuerdo con los socios creativos, Madonna no opuso resistencia, accedió y hasta les dio comentarios sobre cómo mejorar la secuencia que llevaría “Like a Prayer”.

“Nos dio un gran comentario. Vio la escena y, no bromeo, dijo: ‘Deben hacer esto’”, recordó Reynolds. “Y, maldita sea, tenía razón”.

Además de “Like a Prayer”, en el soundtrack de Deadpool & Wolverine aparecen temas como “Slash”, de la boyband coreana Stray Kids, así como “Bye Bye Bye” de NSync, “Iris” de Go Go Dolls y “The Power of Love” de Huey Lewis and the News.

“El plan en Deadpool es siempre tener un soundtrack que no tenga sentido en el papel, por ser tan diverso y disparatado, pero que se sienta correcto para la película. El soundtrack de esta película no es diferente”, dijo Reynolds durante la conferencia de prensa global.