Russell Brand no juzgará a Lily Phillips

Russell Brand, expareja sentimental de la cantante Katy Perry y quien se ha rehabilitado de su adicción al sexo, tuvo enfrente a la polémica Lily Phillips y sólo le dijo que él no es nadie para juzgar la decisión de ella de llevar a cabo su maratón sexual.

En abril de 2024, el actor se convirtió en un hombre de fe y ahora entrevistó a la estrella de la plataforma para su pódcast, donde la joven le explicó a Russell: “Creo en tener múltiples parejas, no creo en la monogamia”.

Sobre si hay un límite para los desafíos sexuales, la chica le dijo: “Siempre me dije a mí misma que me detendría cuando deje de disfrutarlo”.

“Creo que el sexo puede ser especial, pero no significa que sea sólo con una persona”, indicó Lily.

Brand se limitó a decirle: “Quiero que sepas que hay un camino para ti y no tienes que hacer nada que no quieras hacer. No estoy en posición de juzgarte ni a nadie en realidad”.