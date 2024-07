Desencadena rumores en París

Lady Gaga llegó a París a pocos días de que se lleve a cabo la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2024, desencadenando rumores sobre su posible participación en el evento.

La intérprete de "Bad Romance" fue captada por la prensa francesa saludando y lanzando besos dirigidos a sus fans, quienes rodearon su camioneta al detenerse en medio de las calles de la Ciudad de la Luz.

Vestida con una chamarra negra, portando gorra y gafas oscuras, Lady Gaga saludó y alzó sus manos haciendo señal de corazón ante el recibimiento de sus fanáticos, dejaron ver algunos clips en redes sociales.





PROBABLE PARTICIPACIÓN

Su visita a París, de inmediato, causó cuestionamientos sobre su probable participación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos debido a que, según fans en redes, fue vista cerca del río Sena para lo que sería un ensayo del tema "La Vie en Rose" de Edith Piaf, que podría formar parte de la celebración que se realizará el próximo 26 de julio.

Aunque no se ha confirmado nada sobre su participación, el pasado 19 de julio la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos posteó un clip donde aparece una persona encapuchada que se ajusta un corset plateado, similar a una armadura, que muestra orgullosa la bandera del torneo deportivo con la leyenda "Aún no has visto nada".