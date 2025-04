Rumores y crisis en la relación de Gerard Piqué y Clara Chía

El romance entre Gerard Piqué y Clara Chía, que comenzó en medio del escándalo por su separación de Shakira, podría haber llegado a su fin o tal vez no.

En los últimos días, medios españoles y redes sociales han encendido las alarmas sobre una supuesta ruptura entre la pareja, que lleva casi tres años junta.

El detonante más reciente fue la aparición del exfutbolista en una heladería de Miami acompañado de una mujer pelirroja, mientras Shakira se encuentra de gira y él cuida a sus hijos en Estados Unidos. La escena provocó especulaciones sobre una posible infidelidad y, por tanto, una crisis con Clara.

La periodista Adriana Dorronsoro, del programa español Vamos a Ver, aseguró este jueves que la pareja ya terminó su relación.

"Me confirman que han roto. Estoy indagando en los motivos, me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro. Ha habido crisis. Sabéis que llevan muchos rumores de crisis entre ellos", comentó.

Sin embargo, el paparazzi Jordi Martin, conocido por documentar el inicio del noviazgo entre Piqué y Chía, negó rotundamente la información.

"PIQUÉ Y CLARA NO HAN ROTO. Me desmienten categóricamente que la relación haya llegado a su fin. Como ya anticipé hace un mes, la pareja me aseguran que no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami pero no hay ruptura", escribió en redes sociales.

Martin también desmintió que la mujer pelirroja vista con el ex defensa del FC Barcelona sea una nueva conquista y aclaró que se trataba de la novia de un amigo de Piqué, con quien él llegó al lugar.

Mientras las versiones se contradicen, ni Piqué ni Clara Chía han hecho declaraciones públicas.