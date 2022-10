Debuta a ritmo de mambo

Rubén Albarrán cantó y bailó mambo esta noche en Morelia y en vivo para presentar "El sueño de ayer", filme que protagoniza interpretando a Dámaso Pérez Prado, el llamado ´Rey del Mambo´.

Acompañado de integrantes de la orquesta original y bailarinas, el líder de Café Tacvba estuvo por unos minutos frente al teatro Mariano Matamoros, en la capital michoacana, como parte del Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad.

SU ESTRENO

En la película, que se estrenará en cines y Amazon Prime Video a fines de noviembre, se cuenta la historia de un Pérez Prado que revive en la actualidad, y mientras se da cuenta que quizá la gente lo ha olvidado a él y su música, busca su antiguo amor.

El 80% de la historia, de acuerdo con Emilio Maillé ("Rosario Tijeras" y "Los pecados de Bárbara") ocurre en el presente y el resto en la década de los 50.

"Tomé unas clases rápidas de actuación, y pues nada, más bien fue el camino con mis compañeros actores, me ayudaron y me llevaron", dijo Albarrán a su paso por la alfombra roja de la función de gala.

"(Emilio Maillé, el director) En realidad me dio toda la libertad, me dijo que no me preocupara, que no era Pérez Prado, sino que estaba reinterpretando a este personaje, así que sé libre; así fue suave y ligero", agregó.

El intérprete comentó que previo al rodaje se reunió con integrantes del conjunto original para saber anécdotas del creador del "Mambo Número Cinco".

"Tanta música que hizo lo considero un extraordinario compositor y cantante, amo toda su música", expresó.

Maillé, el realizador, destacó que decidió hablarle a Albarrán luego de batallar a quien encarnaría al personaje. El rodaje se realizó a finales del año pasado en locaciones de la Ciudad de México y Acapulco.

"Es un Pérez Prado ficticio, pero que tiene que ver con el sabor de la música; no es una película con puro mambo, hay reguetón. Esta no es biografía, sino más poética, más divertida, habla de un Pérez Prado del siglo XXI, de la urbe; ya se mueve de otra manera, pero siempre está la esencia", aclaró el realizador.

El Salón Los Ángeles, Chapultepec y la Torre Latinoamericana, todos lugares emblemáticos de la capital del país, sirvieron de locaciones.

ELENCO