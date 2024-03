La polémica opinión de Rubén Albarrán sobre el fútbol

El futbol es el deporte más popular en el mundo, pero sin duda también tiene sus detractores... En México no es la excepción.

En entrevista con Maribel García, creadora de contenido, Rubén Albarrán, vocalista de la reconocida banda de rock, Café Tacvba, se dijo un detractor del balompié.

"No, para nada. Soy detractor del futbol, me cag... Es un negocio asqueroso. No me gustan mucho los deportes, soy un huevón", dijo en la charla con Belagool.

Anteriormente, el reconocido cantante, productor y compositor, ya había revelado su despreció al futbol en reiteradas ocasiones.

Previo a la Copa del Mundo de Rusia 2018, cuando se le preguntó sobre su pronóstico de la Selección Mexicana.

"Me vale madr... el futbol, que se muera el futbol. Qué asco", lanzó el también activista de 57 años.