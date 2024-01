Grettell Valdez rompe el silencio, ¿confiesa romance con José Ron?

Aunque en los últimos meses ha confirmado estar soltera, también ha sido captada en más de una ocasión junto al actor José Ron, por lo que los rumores sobre un supuesto romance no se han hecho esperar, especialmente desde que fueron vistos en la Fórmula 1, el pasado mes de octubre.

Hace unos días, la guapa actriz mexicana fue cuestionada sobre los rumores que apuntan a una relación amorosa con José Ron, por lo que en una actitud muy relajada y entre risas, decidió romper el silencio sobre su situación sentimental con el actor que en su momento también fue relacionado con Lucero.

"No hombre, somos amigos, o sea, no, de verdad no. Somos muy buenos amigos, pero nada más", dijo Grettel Valdez, de 47 años, para el programa "De Primera Mano".

Por otro lado, José Ron hace unos días también tuvo la oportunidad de aclarar los rumores, afirmando que la guapa intérprete no es la única persona con quien lo han relacionado en los últimos meses; "No, pues qué te digo, siempre me inventan cosas. Seguramente fue porque fuimos a la Fórmula 1 pero no", aclaró.

Recordemos que, en noviembre, tras el estreno de la serie "El Gallo de Oro", el actor tapatío fue relacionado con la cantante y actriz Lucero, quien también negó todos los rumores; "No, con José hay una amistad tan bonita, es un compañero actor con el que yo nunca había trabajado, hicimos una química muy bonita, muy especial".

Durante el encuentro con la prensa, la actriz también fue cuestionada sobre si está dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor, por lo que está en sus planes volver a enamorarse; mientras tanto disfruta de su soltería además de enfocarse en sus proyectos.

"Abierta siempre al amor, pero la verdad es que cada vez que lo pienso cada vez me gusta más estar soltera", confesó.