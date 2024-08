Manolo Caro filma en Guadalajara

Ciudad de México.- Filmar por primera vez en calles de su natal Guadalajara, donde ahora enfrenta una temporada de copiosas lluvias, y trabajar con grupos de niños y niñas es lo que diferencia a Serpientes y Escaleras, la nueva serie de Manolo Caro, de cualquiera de sus obras y proyectos anteriores.

Esta coproducción de Woo Films y Noc Noc Cinema para Netflix llegará en 2025 a la plataforma. Se trata de la segunda filmación del cineasta en Jalisco, después de la película Fiesta en la Madriguera (2024), pero afirma que Serpientes y Escaleras fue concebida, desde el guion, para desarrollarse en la Perla Tapatía.

"El año pasado estuve filmando aquí, en Jalisco, pero alejado, haciendo Fiesta en la Madriguera. Esta nueva historia sucede en las calles de Guadalajara (). No sé cuándo voy a tener otra oportunidad de crear una serie para el lugar donde nací, que probablemente es el que más amo", dijo el director, radicado en España, en entrevista exclusiva con Gente.

LA TRAMA

La nueva apuesta narra la historia de la maestra de un prestigioso colegio que se ve envuelta en una disputa entre dos alumnos que le cambiará por completo la vida. Su rodaje, iniciado el 30 de mayo y cerca de concluir, abarcó 33 locaciones ambientadas en diferentes épocas en Guadalajara. No obstante, la línea temporal de la trama es actual.

"Yo, al ser arquitecto de profesión, tomo mucho la decisión de cuál es la arquitectura que quiero retratar y que sume mejor a un proyecto. Recuerdo perfectamente cuando hice Sagrada Familia (2022), en Madrid, y la historia sucedía en esa ciudad, pero era el Madrid brutalista el que me interesaba.

"En Serpientes y Escaleras estoy más entregado a la ciudad que a la arquitectura per se. Es la época actual donde se desarrolla, o bien, en 2025, que si todo sale bien y no hay nada grave o ninguna pandemia de por medio, estaremos estrenando la serie en ese año", contó el realizador, de 39 años.

Sin poder adelantar aún más detalles sobre la trama, que gira en torno a la ambición, el poder y la gloria, expresa su satisfacción por retomar su tradicional estilo de comedia.

"A mí me gusta ser honesto cuando hablo con la prensa, y creo que ha sido un gran rodaje, aunque no dimensioné el tamaño de la serie que creé. Esto sucede en las calles de la ciudad donde crecí, pero me tocó una temporada de lluvias muy ardua" Manolo Caro, Cineasta

GRAN ELENCO

En este proyecto vuelve a compartir créditos con Cecilia Suárez, quien interpreta a la maestra protagonista. Anteriormente colaboraron varias veces como director y actriz, por ejemplo, en La Casa de las Flores (2018) y Alguien Tiene que Morir (2020).

Aunque Caro, formado en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, gozó estar en casa porque eso le permitió ver a sus familiares y amigos, enfrentó dificultades de producción debido a la temporada de lluvias.

"También es una serie que, al momento de plasmar la idea, nunca capté que sucede en gran parte en una escuela de niños. Entonces, trabajar con tantos niños todos los días, aunque es maravilloso porque es una energía muy nueva, fresca y transparente, sí te consume. A la cuarta o quinta semana sentía que ya llevaba 10 de rodaje, pero bueno, de todo se aprende", comentó el director de las películas No Sé Si Cortarme las Venas o Dejármelas Largas (2013) y La Vida Inmoral de la Pareja Ideal (2016), entre otras.