Memorable actuación

Rod Stewart ofreció una actuación memorable este domingo en el bloque de Legends del escenario Pyramid del Festival de Glastonbury, al acompañarse por figuras importantes dentro de la industria musical.

De acuerdo con el New York Post, el británico tuvo tres invitados icónicos durante su espectáculo: Ronnie Wood, Mick Hucknall y Lulu, quienes subieron al escenario para tocar y cantar junto a su colega.

Mick Hucknall, líder del grupo Simply Red.

GRATA SORPRESA

La primera sorpresa llegó cuando Stewart recibió a Wood, su ex compañero en la banda Faces, para interpretar una versión de "Stay With Me". Esta fue la primera vez que el cantante y el guitarrista de los Rolling Stones comparten show desde 2020, cuando unieron fuerzas en los Premios BRIT para interpretar la misma canción.

Luego apareció Mick Hucknall, de 65 años y líder del grupo Simply Red, quien se unió a él para una emotiva interpretación de "If You Don´t Know Me By Now", que se hizo viral en redes sociales.

Ronnie Wood.

EMOTIVO

Finalmente, la cantante escocesa Lulu, de 76 años, apareció para una animada interpretación de "Hot Legs", de Stewart. El resto del repertorio de Stewart estuvo compuesto por éxitos como "Maggie May", "Forever Young" y "Do Ya Think I´m Sexy?", entre otros.

En otro momento destacado del espectáculo, el legendario fundador del Festival de Glastonbury, Michael Eavis, de 89 años, subió al escenario en silla de ruedas y fue abrazado por Stewart.

Además, el set contó con el acompañamiento de una banda completa que incluía violines y saxofones, con Stewart haciendo tres cambios de vestuario. El concierto terminó por todo lo alto con una de las rolas más clásicas del británico, "Sailing", de 1975.

IMBORRABLE

