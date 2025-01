Por: Agencia Reforma

Enero 16, 2025 -

El músico Rod Stewart, junto a su esposa Penny Lancaster, se unió al Rey Carlos III en una celebración especial por el 35º aniversario de The King´s Foundation.

La ceremonia, realizada en Dumfries House, East Ayrshire, no solo destacó los logros de la fundación, sino que también marcó el inicio de una cápsula del tiempo que preservará estos logros para las generaciones futuras, informó Daily Mail.

Stewart y Lancaster, recientemente nombrados embajadores de la organización, expresaron su entusiasmo por apoyar la misión de la fundación, centrada en la regeneración comunitaria, la sostenibilidad y el acceso a la educación.

"Estamos muy contentos de sumarnos como embajadores de The King´s Foundation y esperamos brindar nuestro apoyo a esta valiosa causa, particularmente durante un año tan importante para la organización benéfica", dijo el intérprete de "I Don´t Want to Talk About It".

"Es un honor trabajar con la fundación y no puedo esperar a conocer a más personas inspiradoras que aprenden y trabajan para la organización", agregó Lancaster.

En un gesto simbólico, el monarca inauguró la cápsula del tiempo, que incluirá una carta personal y objetos representativos de los valores de la fundación, los cuales serán preservados y abiertos dentro de 100 años.