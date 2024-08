¡No está grave!

Rod Stewart le puso fin a los rumores de su estado grave de salud por posponer dos conciertos en Estados Unidos y haber dicho que sentía que sus “días estaban contados” tras un contagio de Covid-19.

En una reciente entrevista a The Sun, el intérprete de “Da Ya Think I’m Sexy” aseguró que, afortunadamente, cuenta con buena salud y está disfrutando de cada día al máximo.

FUE UNA BROMA

“Parece que me han entendido totalmente mal en esa entrevista. Cuando dije ‘mis días están contados’, lo decía en broma. ¿Acaso no están contados los días de todo el mundo? Gozo de una salud maravillosa y disfruto de la vida al máximo. No me estoy muriendo, por lo que sé”, dijo.

El cantautor británico, de 79 años, compartió que se encuentra bien debido a que entrena entre tres y cuatro veces por semana, lo cual le ha permitido tener energía para seguir tomando los escenarios.

“De hecho, estoy entrenando seriamente para intentar correr 100 metros en 18 segundos, lo que creo que es el récord mundial para una persona de 79 años. Entreno tres o cuatro veces por semana en mi campo de futbol, en mi gimnasio y en mi piscina. Tengo el mismo entrenador desde hace 37 años. He completado más de 70 espectáculos este año en todo el mundo y todavía quedan más por hacer”.

RETOMA SHOWS

Stewart recordó los dos shows que pospuso y que retomó este 18 y 20 de agosto, adelantando que regresará a Las Vegas el próximo año.

“Fue extremadamente desafortunado tener que cancelar mi espectáculo número 200 en Las Vegas y reprogramar otros dos en Lake Tahoe y Lincoln, California, mientras me recuperaba de la cepa de Covid de este verano. Afortunadamente, ya pudimos repetir los shows en California el fin de semana pasado y volveré a Las Vegas el año que viene”.