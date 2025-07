El por qué ningún comediante quiso ser "El Chapulín Colorado"

¿Se imagina a Chabelo o a algunos de los Polivoces, Eduardo Manzano y Enrique Cuenca, portando mallas rojas, un martillo de plástico y antenitas de vinil, al tiempo de exclamar "¡No contaban con mi astucia!"?.

Pues en su momento Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", creador de "El Chapulín Colorado", si pensó en todos los comediantes de la época y les ofreció el personaje, pero en todos lados fue rechazado.

Así lo reveló el propio actor en una entrevista rescatado por el canal de youtube Costa Brava de Veracruz Fans, quien recordó que todo eso pasó antes de que él pensara en ponerse frente a una cámara, estando cómodo en su faceta de escritor.

"Lo interesante de esto es que yo, a ese personaje, se lo había yo ofrecido a un buen número de comediantes y nadie lo quiso. Me decían: 'no, a mí eso no me gusta, no parece interesante', nadie quiso hacerlo", recordó.

"Y después dije, bendito sea Dios, porque cuando tuve yo la oportunidad de hacerlo, me abrió las puertas de todo. Al segundo programa la gente en la calle me veía y me decía 'No contaban con mi astucia'", añadió.

La creación del personaje fue retomada por la serie "Chespirito: sin querer queriendo", de HBO Max, en donde se cuenta que primero era verde, pero debido a que el programa se hacía con un croma azul, el color era una duda.

El nombre de "Colorado" le vendría, de acuerdo con la serie escrita por Paulina y Roberto Gómez Fernández, sus hijos, gracias a que la palabra la dijo una de sus pequeñas cuando vio el color de la ropa.

En la entrevista de youtube, Gómez Bolaños habla de ello: "Antes de pensar en ser actor, yo había diseñado por completo a El Chapulín Colorado. Había una pequeñita diferencia que había, digamos en el apellido, yo le había puesto el Chapulín Justiciero y le puse Colorado porque cuando ya lo llevé a la práctica eran mallas y payasito rojos".

Detalló que en ese tiempo dichas prendas podían ser blancas, azules o negras, pero no le convencieron.

"El blanco es muy problemático en la televisión, el negro es fúnebre, el azul, aunque se puede usar cualquier color para discriminarlo para hacer los trucos del croma, quedó el rojo. Y dije, bueno, si ya le pongo Chapulín Colorado, ya se justifica el color del uniforme", apuntó.

El Chapulín Colorado vio la vida en 1970 como squetche dentro del programa "Los supergenios de la mesa cuadrada", ya con su propio programa inició en 1973, terminando en 1979.

Gómez Bolaños dijo en su momento que dejó de hacerlo cuando la edad ya no le ayudaba para seguir haciendo el despliegue físico que requería el personaje. Tenía 50 años.