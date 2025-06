Bioserie 'Chespirito: Sin Querer Queriendo' recibe respuesta positiva en redes sociales

Tras el estreno de la bioserie "Chespirito: Sin Querer Queriendo", sobre la vida y obra de Roberto Bolaños, su protagonista Pablo Cruz y la actriz Paulina Dávila, destacaron la respuesta y crítica postiva que ha recibido el proyecto en redes sociales.

"Accidentalmente me encuentro con con algunos comentarios (en redes), no los busco, pero lo que más me ha sorprendido es cómo representa esta serie o la historia de quienes estamos hablando, una unión familiar, contenido que ha unido a generaciones dentro de las mismas familias. Sabiendo esto, no le veo para qué poner atención a cosas negativas, que hasta ahora no me he dado cuenta", platicó Cruz, quien interpreta a Bolaños.

La actriz colombiana Paulina Dávila, quien da vida a Graciela Fernández, la primera esposa de Bolaños, coincidió con la respuesta positiva que ha visto por parte de la audiencia.

Foto: Agencia Reforma.

"De los mensajes que he visto porque me han taggeado en redes, primero, de público emocionado, segundo, que es gente de todos lados, de Latinoamérica y creo que eso es lo más bonito y significativo de esta historia.

"Es que nos toca, nos atraviesa a muchos que no somos mexicanos, porque yo también crecí con El Chavo y las historias de Roberto Gómez y es muy bonito ver cómo a través de esta historia se teje una conexión entre muchos países y se ve en esta respuesta de la gente", afirmó la joven de 36 años.

Los actores, junto con la guionista y productora ejecutiva Paulina Gómez Fernández y Rodrigo Santos, co-director, se presentaron este sábado en el Festival Internacional de Guadalajara (FICG), donde ofrecieron una charla sobre el proceso de realización desde cada una de sus trincheras.

Además del conversario, también se transmitió el primer capituló de la bioserie.

Chespirito: Sin Querer Queriendo, es de ocho capítulos, los cuales se irán transmitiendo cada jueves a través de la plataforma por Max.