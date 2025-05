Arranca Cannes

El 78.º Festival de Cine de Cannes inició con grandes expectativas para lo que podría ser una edición sin precedentes.

Todos los ingredientes —un número increíble de estrellas, cineastas de primer nivel, intriga política— parecen estar presentes en el espectacular evento que se lleva a cabo en la Riviera Francesa. Durante los próximos 12 días, Cannes será el anfitrión de estrenos de gran magnitud, como los de "Mission: Impossible – The Final Reckoning", "Highest 2 Lowest", de Spike Lee y "Eddington", de Ari Aster.

Inició con la presentación del jurado, encabezado por Juliette Binoche, un homenaje de tres películas a Ucrania y la cinta de apertura de la noche, el romance francés "Leave One Day", de Amélie Bonnin. En la ceremonia de apertura del festival, Robert De Niro recibió una Palma de Oro honoraria, 49 años después de que "Taxi Driver" ganara el máximo galardón de Cannes.





BUSCAN SUPERAR 2024

La edición de este festival promete superar a la de 2024, en la que surgieron varios contendientes al Oscar.

El Festival de Cine de Cannes de este año, que es la principal reunión cinematográfica internacional, también se desarrolla tras el llamado del presidente estadounidense, Donald Trump, a imponer aranceles a las películas hechas en el extranjero. Aunque Frémaux expresó simpatía por la causa de fortalecer la producción cinematográfica local, dijo que era demasiado pronto para comentar sobre los planes, a los que aún no se ha dado forma.

"Realmente, no sé qué decir sobre eso", comentó Binoche a los periodistas cuando se le preguntó sobre los aranceles. "Podemos ver que lucha e intenta muchas maneras diferentes de salvar a Estados Unidos y salvar su trasero".

Junto con Binoche, los otros ocho jurados incluyen a Halle Berry y Jeremy Strong.

Berry, respondiendo a los nuevos protocolos de Cannes sobre vestimenta para la alfombra roja, dijo que tenía "un vestido increíble" con una larga cola para la ceremonia de apertura, pero que usará otra cosa en su lugar. Cannes ha prohibido la desnudez y los vestidos con largas colas para sus estrenos nocturnos en el Palais.

Tras las celebraciones iniciales, el festival continúo con el regreso de Tom Cruise. Tres años después de que trajera "Top Gun: Maverick" al festival, vuelve con la más reciente película de "Mission: Impossible".

Veintidós películas competirán por la Palma de Oro, el máximo galardón de Cannes. Entre ellas están "The Phoenician Scheme", de Wes Anderson; "Nouvelle Vague", de Richard Linklater; "Die, My Love", de Lynne Ramsay;"Sentimental Value", de Joachim Trier; "The Mastermind", de Kelly Reichardt; "The History of Sound", de Oliver Hermanus; "Alpha", de Julia Ducournau y "A Simple Accident", de Jafar Panahi.





El festival cierra el 24 de mayo.

LAS REGLAS CAMBIAN

