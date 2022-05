Rinde tributo a Carlos Marín

De smoking negro, los tres cantantes iniciaron el tributo a Marín, recordado por ellos por haber sido un hombre con gran talento, extravagante, pero que siempre buscó la excelencia en su vida, pues apuntaba a lo mejor. A él se debe que Il Divo haya decidido salir a su primera gira en 2006.

FUERTE OVACIÓN

Una fuerte ovación provino de la audiencia al ver a los cantantes ingresar al escenario del Auditorio Citibanamex a las 21:21 horas.

Desde el inicio Marín se echó de menos. El cuarteto había regresado en trío para interpretar "I´ll Be There", la primera canción del recital atestiguado por 4 mil 100 personas, según cifra oficial.

Al término del primer tema cada uno de los integrantes dedicó unas sentidas palabras al amigo que se fue a causa del virus.

"Buenas noches, Monterrey. Somos Il Divo, mi nombre es Urs, muchísimas gracias por acompañarnos. Este es el tour más difícil que hemos hecho. Nunca nos imaginamos que daríamos un concierto así. No tenemos las palabras para describir nuestra tristeza por la perdida de nuestro querido Carlos Marín. Gracias por apoyarnos", dijo.

IRREMPLAZABLE

David siguió comentando que el fallecido intérprete fue bendecido con una gran voz.

"Nunca vamos a tener uno como él", señaló.

Sébastien comentó que esta noche sería un tributo para celebrar la vida y el arte de su amigo.

Así el cuarteto de ópera siguió su noche con "Come What May" y "Nella Fantasia".

Dedicaron "Hero" para enfermeras y doctores que estuvieron en la zona de guerra luchando por salvar vidas en todo el mundo.

Lo mejor del show llegó con "My Girl", "Ain´t No Mountain High Enough", "Regresa a Mí" y "I Will Always Love You".

SE LES UNE UN MEXICANO

El grupo también se dirigió a la audiencia para informar que tras la muerte de Marín no sabían si ya no seguir o continuar como trío, pero creían que era importante seguir con el sonido de Il Divo, por eso invitaron al Greatest Hits Tour al barítono de origen mexicoamericano Steven LaBrie, a quien presentaron ante los aplausos de los regios.