Rihanna es esculpida en un anillo de oro para A$AP Rocky

A$AP Rocky no necesita muchas palabras para expresar su admiración por Rihanna; con solo extender la mano, lo dice todo. El rapero sorprendió al presumir un lujoso anillo, en el que está esculpida la figura de su pareja.

Hecha de oro, la joya representa una estatua que se sostiene sobre dos argollas, capturando fielmente las curvas de la intérprete de "All of the lights".

Este diseño, de Jason Arasheben de Jason of Beverly Hills, fue mostrado por el cantante en un detrás de cámaras con Vogue, en el que se inspira en el look que Rihanna llevó en la Met Gala 2025: un minivestido sin tirantes, escotado y adornado con diamantes. La cabeza de la estatua está decorada con eslabones de cadena que imitan las largas trenzas de RiRi, que se balancean con cada movimiento, dándole vida a la pieza. También lleva tacones de punta, estilizando aún más su figura.

En el clip, A$AP Rocky no escondió su emoción por lo similar que es el anillo a su amada y soltó un halago: "¿Ven esta cosa sexy? Mi chica también tiene su retaguardia", dijo mientras mostraba la joya.

"¿Ven esa frente? Ya saben quién es", agregó, enseñándolo a la cámara con una sonrisa.

Aunque el anillo no fue parte del atuendo de Rocky en la Gala, ni posaron juntos en la alfombra roja, Rihanna acaparó los reflectores al revelar que están esperando su tercer bebé, quien llevará un nombre que también comenzará con la letra R, una tradición familiar que parece ser ya un sello.

Rihanna y A$AP Rocky, cuyo nombre real es Rakim Mayers, dieron la bienvenida a su hijo Rza en mayo de 2022, y un año después nació Riot. La noticia de este último fue compartida por la cantante durante su actuación en el Super Bowl.