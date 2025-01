Salinas Pliego bromea con usuaria que pidió tenis de EU

Por: El Universal

Enero 11, 2025 - 05:41 p.m.

El empresario Ricardo Salinas Pliego fue tendencia en redes sociales, luego de burlarse de una internauta que no pudo lograr una compra en Amazon, debido supuestamente a los cambios en las reglas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por medio de la plataforma X, la usuaria @VeroTeigeiro relató cómo fue que no pudo realizar la compra de unos tenis que pidió para su novia en Navidad, tras las modificaciones en las Reglas Generales de Comercio Exterior.

"Le compré a mi novia unos tenis en Amazon para Navidad, y la verdad están chidos, así que decidí pedirme otro par para mí y... Detenido en la frontera, regresado y me la pelo. Pero dado que el producto venía de EUA, estoy en extremo confundida", narró.

Asimismo, compartió una imagen del mensaje emitido por Amazon: "Debido a los cambios recientes en las Reglas Generales de Comercio Exterior publicadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 30 de diciembre de 2024, tu pedido no podrá ser importado", se lee en el comunicado.

"Hemos procesado el reembolso del monto total de tu pedido al método original de Pago", añadió.

En tanto, en una segunda publicación la usuaria compartió más detalles de la compra. "Esto fue lo que me informaron en el seguimiento del paquete antes de que me llegara este correo. Y por eso no entiendo. Es raro comprar unos tenis para correr y que resulte que es un 'artículo prohibido por las autoridades'. Todo es muy confuso".

Ante ello, el fundador de Grupo Salinas reaccionó fiel a su estilo y aseveró "pues que viva el comercio informal".

"A regocijarse con lo sufragado... y pues que viva el comercio informal, la piratería, las mordidas a los agentes de aduana, la fayuca y todas aquellas viejísimas prácticas de finales de los 70 y principios de los 80 que creímos ya habían quedado atrás y le habían dado paso al libre comercio", expresó.