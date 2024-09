Ricardo Peralta molesto por apoyo al Equipo Mar

La eliminación de Gomita de "La casa de los famosos" llevó a Ricardo Peralta a expresar su molestia con el público, debido a que ha optado por apoyar al equipo Mar, situación que lamentó, pues a su parecer las y los integrantes de este team no son auténticos, mientras que se describió a sí mismo como totalmente transparente.

"Hay personas que están actuando mucho y me va a dar pena que ustedes se enteren que están votando por personas que están actuando todo el tiempo, en la vida no son así", señaló en el jardín frente a una cámara.

El youtuber aclaró que no le gusta ser alguien que no es y dijo que, dentro de la casa, hay mucha gente desleal, en la que la audiencia está creyendo, algo que no puede entender.

"Tal vez ustedes crean que estoy haciendo mal por estar con ciertas personas (de Tierra), pero ellos son reales, son humanos que saben que tienen derechos, lo concientizan y listo", argumentó.

"Del otro lado (el cuarto Mar), hay personas que tienen defectos como seres humanos, y se vale, pero no los concientizan y no los trabajan a nivel interior, entonces cuando tú no eres consciente de cómo eres, pues eres una mala persona", añadió.

Dijo que Gala ha sido muy linda con él, aunque han tenido dos interacciones en donde hablaron más fuerte de lo normal, pero comentó que siempre aguanta todo, no se lleva y no se considera rencoroso.

"Sé que mucha gente en México está molesta, soy esa persona que sabe quién es, qué quiere, para dónde va y los demás pueden hacer ruido y tener sus propias ideas, pero yo sé qué quiero".

El influencer aprovechó para pedir perdón y reiteró que lo que se ve en pantalla es lo que es él, una "persona real, honesta".

"Si les ofendió algo, les pido una disculpa, sé que afuera hay gente a la que le caigo muy bien o a la que le caigo mal, algunos seguramente dijeron: 'yo creí que iba a ser diferente la loba'".