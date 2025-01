Por: El Universal

Enero 06, 2025 - 10:44 a.m.

El 6 de enero, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y una de las figuras empresariales más destacadas de México, sorprendió a sus seguidores en la red social X con un post peculiar.

En él, compartió una imagen generada por inteligencia artificial que lo mostraba vestido como un Rey Mago, mientras agradecía a quienes participaron en el Juguetón Azteca, un proyecto que cada año distribuye juguetes a miles de niños en situación vulnerable.

Salinas Pliego utiliza IA para vestirse como rey mago y ofrece regalos

En su publicación, Salinas Pliego expresó:

"Feliz #DíaDeReyes y muchas gracias a todos los que donaron un juguete para el @JuguetonAzteca que hoy harán felices a miles de niños... ¡Sigamos cambiando el mundo juntos!".

También agradeció al periodista Jorge Garralda, impulsor del Juguetón, por su compromiso con este proyecto benéfico que lleva más de dos décadas operando.

El mensaje se cerró con una invitación a sus seguidores para que pidieran un regalo por el Día de Reyes. No obstante, el empresario aclaró que entre sus "regalos" no se incluía el pago de impuestos, afirmando que no está dispuesto a "tirar su dinero en proyectos que no son negocio ni para mantener parásitos".

La publicación no tardó en generar una amplia respuesta, acumulando más de 35 mil vistas en pocas horas. Mientras algunos usuarios le agradecieron su generosidad con el Juguetón.

Desde hace más de 25 años, el Juguetón Azteca se ha convertido en una tradición anual que busca llevar alegría a niños de escasos recursos durante el Día de Reyes. Este proyecto, liderado por TV Azteca y Jorge Garralda, ha logrado distribuir millones de juguetes gracias a las donaciones de empresas y ciudadanos.

En su publicación, Salinas Pliego reafirmó su compromiso con esta causa, destacando el impacto positivo que tiene en las comunidades. Sin embargo, su controversial declaración sobre los impuestos a opacado, en parte, el espíritu solidario que caracteriza al Juguetón.