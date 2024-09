Sustituye al Rey

El Príncipe Guillermo tuvo ayer un aumento en sus actividades reales por un evento de última hora, luego de que médicos le ordenaran al Rey Carlos III que aligerara su propia agenda mientras continúa su tratamiento contra el cáncer, indicó The Mirror.

Debido a esto, el heredero al trono británico asistió en su lugar a un acto de la Real Fuerza Aérea, en la RAF de Cranwell, en Lincolnshire, y participó en el desfile del Soberano.

Para el hijo mayor del Monarca, esta visita tuvo un lugar especial, ya que fue allí donde obtuvo sus alas de piloto en 2008.

Durante la ceremonia de ayer inspeccionó las filas y felicitó a los graduados, ataviado de militar y presumiendo su nuevo look con barba.

"Es para mí un gran honor estar con ustedes en representación de mi padre, Su Majestad el Rey, para celebrar este hito tan significativo en sus vidas y carreras.

Estoy encantado de ver a tantos familiares y amigos aquí; sé que su amor y apoyo habrán sido fundamentales para que hayan llegado a este punto. Aunque yo no me gradué exactamente en este Patio de Armas, sí que me gradué aquí en prácticas de vuelo; así que sé algo de las celebraciones que vendrán después, así que prometo que sólo les robaré unos minutos de su tiempo", comentó el Príncipe.

Aprovechó para agradecer a los miembros del servicio sus esfuerzos y les reconoció su duro trabajo en todo el mundo, ya que habían oficiales de la Royal Air Force y de países como Jordania, Kenia, Pakistán y Uganda.

A principios de esta semana, durante una reunión con el equipo femenino de rugby de Nueva Zelanda, Carlos III explicó que había tenido que cancelar su viaje previsto Down Under y también hacer algunos cambios en su calendario actual.