Revive Priscilla Presley últimos días de vida de Lisa Marie

CIUDAD DE MÉXICO-Días antes de que falleciera el pasado 12 de enero, Lisa Marie Presley pasó tiempo con su mamá en el legendario hotel Chateau Marmont de Los Ángeles.

Priscilla Presley recordó en una entrevista con The Hollywood Reporter cómo ambas estaban celebrando la victoria de Austin Butler, protagonista de la biopic Elvis, como mejor actor en Los Globos de Oro.

Sin embargo, entre toda la alegría del momento, la viuda de Elvis Presley dijo notar que "algo no estaba bien" con su hija. "Acabábamos de llegar allí, de bajar todas esas escaleras", recordó Priscilla.

"Me tropecé un poco porque llevaba tacones altos y ella empezó a reírse mucho. Me puse a reír. Ni siquiera habíamos tomado una copa todavía. Ella me dijo: 'Dios mío, mamá, ni siquiera puedes tomar una copa'".

Posteriormente, según relata, Lisa Marie le dijo que le dolía mucho el estómago. Acto seguido, ambas se retiraron del lugar. Con el paso del tiempo, Priscilla está segura que ese pudo ser el primer síntoma de que algo malo pasaba en el cuerpo de su hija. Un par de días después, Lisa Marie moría por un paro cardíaco.

"Todavía no puedo creerlo", puntualizó Priscilla. "No le deseo esto a ninguna madre".

La muerte de Lisa Marie ocurrió poco después del suicidio de su hijo Benjamin, en 2020. Le sobreviven su hija, la actriz Riley Keough, heredera completa de su fortuna, así como los gemelos Finley y Harper.

Celebra el próximo estreno de su película biográfica

Este año, la aclamada directora Sofia Coppola estrenará la película Priscilla, enfocada en la vida de la esposa de Elvis Presley, todo abordado desde el punto de vista de ella.

"Estoy muy nerviosa porque es mi vida", reconoció Priscilla a The Hollywood Reporter. "La gente que está mirando, ellos... Esperas y rezas para que lo entiendan. Captan tus sentimientos, tus heridas, tu sensibilidad".

La película, escrita por Coppola, es una adaptación de las memorias de Priscilla, "Elvis and Me", publicado en 1985.

"Sé por mi familia lo que es estar dentro de una familia del mundo del espectáculo. Sé que al crecer, la gente te mira de una manera diferente", señaló la hija del cineasta Francis Ford Coppola.

"Y también vivir en una casa con mi papá, esta gran personalidad, un gran artista y gran parte de nuestra vida gira en torno a eso. Y al ver la vida de mi madre, cómo ella intentaba encontrar su camino dentro de la de él, pude identificarme con eso".

La película se estrenará primero el próximo 4 de septiembre en el Festival de Cine de Venecia, antes de arribar a los cines de todo el mundo el 27 de octubre de este año.